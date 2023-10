Skull Island: Rise of Kong bombardato di recensioni positive, perché non deve battere Gollum

Su Metacritic sta accadendo qualcosa di davvero strano riguardo a Skull Island: Rise of Kong: alcuni utenti lo stanno recensendo positivamente non perché sia un bel gioco, ma perché vogliono che non batta The Lord of the Rings: Gollum come peggior gioco dell'anno.

Ci troviamo di fronte a una specie di bombardamento di recensioni positive, anche se per ora parliamo di numeri limitati e anche se il fine ultimo è comunque trollare.