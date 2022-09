SNK vs Capcom demo disponibile, almeno su Commodore 64

Quante volte avete sognato di poter giocare a un nuovo picchiaduro in cui i personaggi di Capcom sfidassero quelli di SNK? Ora potete farlo, con SNK vs Capcom, di cui è disponibile una demo giocabile. L'unico appunto è che gira solo su Commodore 64. Qui di seguito potete vedere un video del gioco, che naturalmente non ha alcuna licenza ufficiale ed è stato sviluppato solo per amore.

Come avete potuto vedere, si tratta di un'opera davvero incredibile, quantomeno per la macchina su cui gira (che ricordiamo essere un computer a 8-bit). Probabilmente è uno dei migliori picchiaduro che siano mai stati realizzati per Commodore 64 e uno strano modo per tornare a parlare di questa serie crossover.

In realtà esistono anche dei picchiaduro ufficiali che vedono contrapporsi combattenti provenienti da diverse serie dei due produttori, ma sono abbastanza vecchi (risalgono all'inizio degli anni 2000) e non facilissimi da reperire. Capcom vs. SNK: Millennium Fight 2000 e Capcom vs. SNK 2: Mark of the Millennium 2001, per inciso.

Se vi interessa, potete scaricare SNK vs Capcom da qui, in versione .crt (basta un qualsiasi emulatore di Commodore 64 per farlo girare, anche se noi vi consigliamo VICE).