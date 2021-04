Sonic Colours Remastered in sviluppo, secondo un leak proveniente dalla Germania

Sonic Colours Remastered sarebbe in sviluppo, stando a un leak proveniente da uno studio di doppiaggio tedesco, che sembra aver riportato il lavoro nel proprio portfolio.

Pubblicato su Wii nel novembre 2010, Sonic Colours è un'avventura a base platform realizzata dal Sonic Team, che al lancio ha ricevuto valutazioni generalmente positive.

È interessante notare che il gioco originariamente non includeva un doppiaggio in tedesco, dunque è possibile che per la remaster SEGA abbia voluto aggiungere ulteriori lingue così da rendere l'esperienza più accessibile.

Se consideriamo che il film Sonic 2 è appena entrato in produzione, sembra che il publisher giapponese abbia intenzione di rilanciare il personaggio, cominciando appunto con una riedizione.

Per il momento la remaster di Sonic Colours non ha ancora delle piattaforme di riferimento, anche se un retailer francese ha inserito il gioco nel proprio listino citando PS4, Xbox One e Nintendo Switch.