Sonic Dash, download superano quota 500 milioni su iOS e Android

Sonic Dash ha superato i 500 milioni di download su iOS e Android: un risultato straordinario appena annunciato da SEGA, che ha naturalmente ringraziato gli utenti.

Disponibile su App Store dal 2013, Sonic Dash è approdato successivamente anche su Google Play Store e ha continuato a macinare numeri importanti mese dopo mese, fino ad arrivare alle cifre appena ufficializzate.

"Raggiungere i 500 milioni di download è una grande testimonianza della solidità del brand di Sonic e del gameplay davvero divertente e senza tempo di Sonic Dash", ha dichiarato Takashi Iizuka del Sonic Team.

"Ringraziamo i nostri appassionati fan così come i nostri partner, Apple e Google, per lo straordinario supporto nei confronti del gioco. Questa pietra miliare non sarebbe potuta arrivare in un momento migliore!"

Se ancora non rientrate fra i milioni di utenti che hanno scaricato Sonic Dash e volete recuperare, ecco i link per farlo: