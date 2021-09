Monster Hunter Rise: video annuncia la collaborazione con Mega Man

Capcom ha pubblicato un nuovo video di Monster Hunter Rise per annunciare una nuova collaborazione con uno dei suoi franchise: Mega Man. Si tratta della quarta collaborazione di questo tipo per il capitolo per Nintendo Switch della saga dei cacciatori di mostri.

Comunque sia il 24 settembre sarà lanciato un evento con cui si potrà accedere al costume di Rush, il cane robotico di Mega Man. Si tratta di un set di armatura per Palamute.

Per avere maggiori informazioni sul gioco, leggete la nostra recensione di Monster Hunter Rise, in cui abbiamo scritto:

Monster Hunter Rise è la naturale evoluzione di una serie che cerca da anni di abbracciare un pubblico sempre più vasto. Capcom è riuscita a superare persino le vette raggiunte con Monster Hunter World, e l'ha fatto compiendo un vero e proprio miracolo tecnico su Nintendo Switch. Il risultato è un nuovo approccio che ci ha divertito tantissimo, ma che barcolla sull'endgame, forse ancora troppo acerbo e che andrà definito meglio attraverso i futuri aggiornamenti. Per adesso, Monster Hunter Rise è un inizio promettente che vogliamo veder crescere a tutti i costi e che consigliamo sia ai fan della serie, sia ai nuovi giocatori.