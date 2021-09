Rainbow Six Siege: il PG Nationals Winter Split 2021 sta per partire, i Mkers si riconfermeranno?

Il PG Nationals Winter Split 2021 di Rainbow Six Siege sta per ripartire. Ubisoft e PG Esports sono pronti a iniziare una nuova emozionante stagione competitiva di R6S. A partire dal 21 settembre 2021 i Mkers scenderanno in campo per confermare il titolo di campioni. Non sarà un'impresa semplice, dato che gli iridati dovranno confermare il loro livello lungo 6 settimane di intense sfide.

Con l'inizio di questa edizione, la competizione subirà una rivisitazione dal punto di vista grafico, dando un tocco più fresco e giovane a livello visivo a tutta la cornice del torneo. Il formato, invece, rimane composto da girone d'andata e ritorno, seguiti dai Playoff e dalla Finale che decreterà il Vincitore dello Split.

Il nuovo operatore di Rainbow Six: Siege

Nonostante gli anni di attività sulle spalle, Tom Clancy's Rainbow Six Siege può vantare una propria competizione ufficiale a livello nazionale di livello assoluto, che intrattiene i tanti fan sparsi per la penisola. Quest'anno parteciperanno i team esport più blasonati del Belpaese, come Mkers, campioni in carica, Macko Esports, Nubbles, Reply Totem, Team Hmble, aNc Outplayed, IGP, provenienti dalle Relegations e Axolotl Esports, new entry di questa edizione. Si tratta di un roster che promette sfide davvero esplosive, un perfetto mix tra formazioni in eccellente stato di forma, come gli IGP, o gli Axolotl, possibili outsider del torneo, e team ai vertici del panorama competitivo e nazionale e non solo, come gli ormai celebri Mkers.

L'intera Regular Season, della durata di 6 settimane, a partire dal 21 settembre sui canali Youtube e Twitch ufficiali di Rainbow6IT. Anche quest'anno tornerà il rodato roster di caster formato da Rakki, Etrurian, Chinook e LordChanka, affiancati e supportati da IlSolitoMute e IlBuonPulse.

Seguirete il torneo?