Zookeeper World, recensione del folle puzzle-gestionale sullo zoo

Torniamo alle basi più classiche del mobile gaming con questa recensione di Zookeeper World, che ripropone una delle strutture fondamentali del puzzle game e ci aggiunge qualche semplice elemento gestionale per farlo risultare nuovo. Il risultato non riesce a svecchiare più di tanto la formula, ma soddisfa perfettamente nell'intento di base: proporre un passatempo divertente. Dopo tante sperimentazioni, digressioni in vari generi e voli pindarici sulle espressioni più artistiche applicate al videogioco, Apple Arcade torna alle fondamenta del mobile gaming per proporre a tutti gli effetti uno scacciapensieri, di quelli che hanno fatto la fortuna dell'intero mercato e che continuano comunque ad essere tra i titoli più giocati in assoluto. Zoo Keeper, nel caso non lo conosciate, è una serie ormai quasi ventennale, partita dal Nintendo DS e passata poi a diverse piattaforme tra iOS, Android e Nintendo 3DS rimanendo sostanzialmente fedele alle sue origini, come in questo caso.

Tuttavia, per giustificare il ritorno sulle scene attraverso Apple Arcade, Kiteretsu ha deciso di inserire il classico puzzle game in stile match-3 all'interno di una cornice un po' più profonda e strutturata, trasformando il tutto in una sorta di gestionale in cui costruiamo e organizziamo al meglio il nostro zoo.

In questo modo, la componente puzzle è giustificata dalla necessità di acquistare nuovi elementi per ampliare e arricchire il parco tematico, dando anche un senso di progressione unitario alle varie partite, come è ormai usanza diffusa per dare nuovo slancio e una sorta di "senso" più profondo a queste nuove iterazioni dei titoli legati a gameplay basilari ma sempre perfettamente validi. Il risultato di questa commistione non ha necessariamente grande importanza, perché il gameplay resta fondamentalmente legato al vecchio schema in stile puzzle, ma funziona per amalgamare l'esperienza in un meccanismo più organico e interessante.