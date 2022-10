Sonic Frontiers Prologue: Convergence, disponibile la seconda e ultima parte del fumetto digitale

Sega oggi ha pubblicato la seconda e ultima parte di Sonic Frontiers Prologue: Convergence, il fumetto digitale che fa da prequel agli eventi di Sonic Frontiers.

Converge dunque si tuffa negli eventi che precedono l'imminente avventura open-zone di Sonic, in cui lui e i suoi amici si recano alle Isole Starfall alla ricerca dei Chaos Emerald. In questa parte finale, nonostante gli sforzi del Dr. Eggman per distrarre Blur Blur e i suoi amici, Sonic, Tails e Amy iniziano il loro viaggio per trovare i Chaos Emerald scomparsi e fermare i suoi piani lungo la strada.

Potrete leggere la parte 1 e 2 di Sonic Frontiers Prologue: Convergence tramite i due post su Twitter di seguito:

Sonic Frontiers sarà disponibile a partire dall'8 novembre 2022 per PC, PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One e Nintendo Switch. Di recente Sega ha svelato che il titolo avrà due modalità e numerose opzioni di accessibilità, pensate per venire incontro a tutti i tipi di giocatore.

Inoltre, di recente MultiPlayer.it ha pubblicato un video gameplay di Sonic Frontiers, che mostra ben trenta minuti di gioco. Non solo è realizzato con la versione italiana, ma consente di vedere le prime tre isole.