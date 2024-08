Sonic Generations sarà rimosso dai negozi il prossimo mese, ma non diventerà completamente inaccessibile

Sonic Generations sarà rimosso dai negozi digitali a partire dal prossimo mese, ma non sparirà completamente e ci sarà comunque un modo per acquistarlo. In una dichiarazione pubblicata venerdì sul profilo ufficiale di Sonic the Hedgehog su X, Sega ha confermato che il gioco del 2011 verrà ritirato il 9 settembre, presumibilmente per lasciare spazio all'edizione rimasterizzata, Sonic X Shadow Generations.

Tuttavia ha anche spiegato che chi vorrà potrà comunque acquistare la versione originale all'interno di un nuovo bundle. Inoltre ha rassicurato i possessori della versione Steam che il supporto per le mod rimarrà attivo anche dopo il ritiro.