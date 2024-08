Lo smartphone Nothing Phone (2a) da 8+128 GB arriva al migliore prezzo su Amazon, ma ci sono pochissime unità

Le offerte Amazon di oggi ci propongono uno sconto per uno smartphone Nothing Phone (2a) da 8+128 GB. La promozione è valida sia per il modello Nero che quello Bianco, ma ci sono solo due unità per modello. Il prezzo è al -15% rispetto a quello consigliato. Vi basta raggiungere questo indirizzo oppure utilizzare il box che vedete qui sotto. Il prezzo attuale è il migliore di sempre, ma è disponibile per due unità per ogni colore quindi vi conviene non attendere se vi interessa. Il modello Bianco è spedito da Amazon, mentre il modello Nero è spedito da LeMiglioriOfferte.