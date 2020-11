Spider-Man: Miles Morales, dei glitch trasformano l'Uomo Ragno in cose improbabili

In principio fu Spider-Ham, la divertente reinterpretazione di Peter Parker in chiave cartoonesca apparsa anche in Spider-Man: Un nuovo universo. Poi arrivarono i Simpson con il loro Spider-pork. Adesso è il momento di un nuovo eroe: Spider-trash. Alcuni giocatori, infatti, sono incappati in alcuni esilaranti glitch di Marvel's Spider-Man: Miles Morales che trasformano l'Uomo Ragno in oggetti strambi, come per esempio un bidone della spazzatura o un mattone.

Negli open world è inevitabile incappare in qualche strano problema, soprattutto quando un gioco debutta su di una nuova console come PS5. Quando il gioco ha venduto come Marvel's Spider-man è scontato che tra così tante persone che testano ogni angolo del codice, qualche problema salti prima o poi fuori. Per questo motivo non ci stupiamo più di tanto se, tra un cambio di costume e l'altro o tra una scazzottata e la successiva, le migliaia di persone che stanno giocando a Miles Morales in queste ore sono incappate in qualche tipo di problema.

Più che altro si possiamo sorridere sugli effetti di questi glitch. Su Twitter, per esempio, un giocatore ha visto Miles trasformarsi in un vero e proprio bidone della spazzatura. Come se non bastasse, l'amichevole Uomo Ragno di quartiere non si è fatto prendere dal panico, anzi ha continuato a pattugliare i cieli di Manhattan come se nulla fosse, dondolandosi tra un palazzo e il successivo con una grazia e un'agilità impensabili per un contenitore dell'immondizia di quelle dimensioni.

Un secondo giocatore, invece, ha trasformato Miles in una cassettiera. Probabilmente il pezzo di arredamento più pericoloso del mondo, visto che, anche in questo caso, il gioco non sembra essersi accorto del cambio e ha consentito al giocatore di continuare indisturbato la sua partita. Nel filmato possiamo vedere la cassettiera pestare sonoramente un gruppo di criminali. Ma c'è anche chi si è trasformato in un mattone.

So my #MilesMoralesPS5 has broken in a spectacular way. I collided with a wall and became... Spider-Brick. pic.twitter.com/rDEyfUBErz — Rob Sheridan (@rob_sheridan) November 14, 2020

Ovviamente basterà un piccolo aggiornamento da parte di Insomniac per risolvere questi problemi. Anche se diciamocelo, Spider-trash ci mancherà un po'.