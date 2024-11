SSD SK Hynix Gold P31 da 1TB e 2TB è in sconto per il Black Friday di Amazon

Prosegue il Black Friday 2024 di Amazon.it, così come le nostre segnalazioni sulle offerte più interessanti proposte dalla piattaforma. Se state cercando un SSD per espandere lo spazio d'archiviazione del vostro PC, potrebbe interessarvi l'SSD SK Hyinix Gold P31 da 1 o 2 TB, con sconti fino al 20%. Se siete interessati, potrete raggiungere la pagina dell'offerta a questo indirizzo oppure cliccando sul box sottostante. Attualmente è possibile acquistare il modello da 2 TB al prezzo di 136,99 euro , con un risparmio di 35 euro rispetto al prezzo più basso degli ultimi 30 giorni. La variante da 1 TB invece è prezzata 83,99 euro , anziché 99,99 euro.

Le caratteristiche dell'SSD Hynix Gold P31

SK Hynix Gold P31 è un SSD NVMe PCIe Gen 3 che offre velocità di lettura fino a 3.500 MB/s e di scrittura fino 3.200 MB/s. Utilizza la memoria flash NAND a 128 strati, garantendo prestazioni sostenute anche sotto carichi di lavoro pesanti.

SSD SK Hynix Gold P31

È estremamente efficiente dal punto di vista energetico, con un'efficienza di 172,2 Mbps per watt. Ha una durata eccezionale, con una valutazione di 1.200 TBW (Terabytes Written) per il modello da 2 TB, e viene fornito con una garanzia di 5 anni da parte del produttore. Ha un fattore di forma M.2 2280 e non è compatibile con PS5. Se preferite un SSD più veloce e compatibile anche con la console di Sony, vi segnaliamo che anche l'SSD SK Hynix P41 è in saldo per il Black Friday.