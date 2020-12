Stadia: da oggi live stream diretto dei giochi direttamente su YouTube

Da oggi Stadia consente di fare live stream dei giochi direttamente su YouTube. Si tratta di una delle promesse fatte da Google per la sua piattaforma in fase di presentazione che finalmente è stata esaudita. Ma non solo, perché da adesso basta cliccare su un'AD di YouTube per entrare direttamente in gioco.

Gli YouTuber potranno quindi invitare gli spettatori nelle loro partite in tempo reale e potranno avviare i livestream dei giochi di Stadia su YouTube premendo semplicemente un tasto del controller.

A confermare l'arrivo delle nuove funzioni in data odierna è stato un rappresentante di Google a The Verge. Alcuni utenti sono inoltre stati invitati a collegare i loro account YouTube a Stadia. Insomma, la distribuzione delle novità potrebbe essere graduale, come avviene spesso in questi casi. Se non le trovate ancora disponibili collegandovi alla piattaforma, non vi resta che attendere qualche ora e dovrebbero apparire.

Chi già ha avuto modo di provare la funzione di live stream parla di un sistema davvero facile e immediato, che con pochissimi passaggi consente di essere online su YouTube. Basta infatti dare un nome alla trasmissione e indicare se sia adatta o meno ai minori per cominciare.

Non è un caso che le nuove caratteristiche di Stadia siano state lanciate in questi giorni, proprio quelli che precedono il lancio di Cyberpunk 2077, in super offerta con il set completo dell'hardware di Stadia per un tempo limitato.