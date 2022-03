Stadia Pro: annunciati i giochi gratis di aprile 2022 per gli abbonati

Google ha annunciato i giochi gratis di aprile 2022 per gli abbonati a Stadia Pro, il servizio legato alla piattaforma di cloud gaming Stadia, contestualmente a quelli che lasceranno il servizio a partire dal primo aprile.

World War Z: Aftermath

Deliver Us the Moon

City Legends: The Curse of the Crimson Shadow Collector's Edition

Ys IX: Monstrum Nox

Chicken Police - Paint it RED!

I giochi Stadia Pro di aprile 2022

Questi invece i giochi che lasceranno il servizio il 1° aprile 2022: Ys VIII: Lacrimosa of DANA, Moonlighter, DreamWorks Spirit Lucky's Big Adventure e Crayta: Premium Edition. Ricordate che fino alla scadenza potete comunque riscattarli e tenerli per sempre nel vostro account.

Che dire? Un mese abbastanza solido per il servizio di Google, in particolare per World War Z: Aftermath e Ys IX: Monstrum Nox che sono due titoli da giocare, se piacciono i relativi generi. Interessante anche l'avventura Deliver Us the Moon. City Legends: The Curse of the Crimson Shadow Collector's Edition è invece un'avventura formata da una serie di puzzle, che piacerà sicuramente a chi è appassionato di puzzle e affini.

Prima di lasciarvi vi ricordiamo che è possibile usufruire di un mese di prova per testare Stadia Pro, quindi abbonarsi per 9,99€ al mese.