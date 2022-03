Remote Life 2: Fearless è un action platform italiano che sembra uscito da un inoubo di Giger

La software house italiana Next Level Games ha aperto la pagina Steam di Remote Life 2: Fearless, un action platform che sembra uscito da un incubo di HR Giger. Se avete nel vostro curriculum videoludico i Contra, Metal Slug, i Turrican, ma anche Abuse e vari altri, allora dovete tenere d'occhio questo gioco, che almeno dal pnto di vista stilistico appare davvero ben fatto.

Qui di seguito potete vedere il trailer ufficiale di Remote Life 2: Fearless, tratto dalla versione alpha del gioco:

Ecco invece qualche immagine, raccolta in una gloriosa galleria:

Se vi interessa, andate sulla pagina Steam di Remote Life 2: Fearless e aggiungetelo alla vostra lista dei desideri. L'uscita del gioco è prevista per dicembre 2022, attualmente solo su PC.

Remote Life 2: Fearless è il seguito dello sparatutto classico Remote Life. Lo sviluppatore ha evidentemente voluto cambiare genere per questo sequel. In fondo il bello dell'indipendenza è anche questo: fare come si vuole.

Leggiamo la descrizione di Remote Life 2: Fearless tratta dalla pagina Steam:

Il gioco è un platform d'azione con molte armi e diversi veicoli che puoi utilizzare per completare ogni livello.

Il level design non è lineare, quindi devi scoprire oggetti che ti permettono di sbloccare porte e armi.

Ogni livello di 15 missioni, contiene molti nemici da combattere, un boss di medie dimensioni e un enorme boss finale. Puoi giocare solo con la tastiera, o con tastiera e mouse (per mirare), o con un game pad. Ogni modalità ti dà una sensazione di gioco diversa.