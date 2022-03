Returnal: update 3.000.001 introduce nuove modalità e non solo

Housemarque ha pubblicato il nuovo aggiornamento di Returnal. Parliamo dell'update 3.000.001 che si occupa di introdurre due nuove modalità e anche una serie di modifiche minori all'interno dell'esclusiva PS5.

La patch note ufficiale di Returnal per l'update 3.000.001 segnala le seguenti novità:

Co-op: unisci le forze con una seconda Selene

Torre di Sisifo: una modalità infinita, nella quale Selene scala la Torre per risolverne i misteri e il giocatore deve puntare a ottenere il punteggio massimo

Risoluzione di bug e miglioramenti alla quality-of-life

Questo update di Returnal non è una novità e le modalità introdotte erano già state anticipate dagli sviluppatori la scorsa settimana. La co-op permette di giocare con un secondo giocatore online. La progressione avrà valore solo per il giocatore che ospita, ma l'aiutante potrà portare con sé i diari di bordo e gli xenoglifi raccolti. Inoltre, aiutando i giocatori si farà salire di livello il proprio rango. La difficoltà di gioco, in coop, viene bilanciata così che il gioco non diventi troppo facile.

Selene, protagonista di Returnal

La Torre di Sisifo introduce in Returnal anche nuovi livelli, nuove armi speciali e un nuovo boss, Algos. Inoltre, fa proseguire la storia di Selene mentre cerca di sfuggire dal pianeta.

Potete vedere il trailer delle novità di Returnal oggi introdotte con l'update 3.000.001 qui.