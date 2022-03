PS5: console in vendita da GameStop il 23 marzo 2022, i dettagli

Dopo un lungo periodo di vuoto, PS5 tornerà disponibile all'acquisto su GameStop. La console riceverà un restock domani, 23 marzo 2022. Vediamo i dettagli.

Secondo quanto indicato e a meno di cambiamenti dell'ultimo minuto (già avvenuti in passato), domani dovrebbe essere messa in vendita PS5 Standard, ovvero la versione con lettore ottico. In questo momento non sono disponibili i particolari del bundle. Non sappiamo quindi quali altri contenuti saranno presenti nel pacchetto e non sappiamo il prezzo. Non è nemmeno noto, come sempre, il numero di PlayStation 5 che saranno messe in vendita. Il nostro consiglio è di essere pronti al momento della distribuzione per riuscire a comprare la console.

La vendita inizierà in un momento non meglio precisato di domani pomeriggio. Sarà annunciata durante la live, che avrà inizio alle 16:00. Per cercare di acquistare la console, dovrete tenere sott'occhio questa pagina.

Non ci resta altro da fare se non attendere domani, 23 marzo 2022, per cercare di acquistare una PS5 Standard. Durante la diretta di parlerà anche del "nuovo" Grand Theft Auto V per PS5.