The Witcher Nuova Saga: Ciri e le teoria sulla storia

La nuova saga di The Witcher continua a far parlare di sé. Dopo la sorpresa per l'annuncio di CD Projekt RED, che ha mostrato la prima immagine teaser, sono molte le speculazioni che stanno circolando in rete. Tra i dettagli più chiacchierati, tiene banco proprio il nuovo medaglione mostrato dalla casa polacca. A chi appartiene? Quale scuola di Witcher rappresenta? E soprattutto, è un indizio sul nuovo protagonista della saga?

Lo sviluppo

Il medaglione del nuovo The Witcher

La nuova saga di The Witcher sarà sviluppata ancora una volta da CD Projekt RED, sotto la direzione di Jason Slama. La software house polacca è in cerca di riscatto dopo i problemi avuti con Cyberpunk 2077 e tornare alla serie che l'ha lanciata nell'Olimpo dei videogiochi è probabilmente un buon modo per lasciarsi alle spalle le polemiche. Slama invece ha iniziato la sua carriera in Ubisoft, dove ha lavorato dal 2008 al 2014. Quindi è passato in CD Projekt, dove ha lavorato su The Witcher 3: Wild Hunt e su Gwent, di cui è diventato Game Director dal 2018.

Sullo stesso tenore anche la notizia che la serie rinuncerà al REDEngine proprietario per passare ad Unreal Engine 5, nell'ambito di una stretta partnership con Epic Games. Nonostante l'accordo tra le due compagnie, comunque, lo sviluppatore ha confermato che il nuovo The Witcher non sarà esclusiva di Epic Games Store, né di altri negozi digitali.

Possiamo dare per certe le versioni PC, PS5 e Xbox Series X e S, mentre quella Switch potrebbe arrivare in cloud. Al momento, però, non c'è alcun annuncio ufficiale sulla questione.