Star Ocean: The Divine Force, trailer presentano i protagonisti Laeticia Aucerius e Raymond Lawrence

Square Enix e tri-Ace hanno pubblicato due nuovi trailer di Star Ocean: The Divine Force, che introducono Raymond Lawrence e Laeticia Aucerius, la coppia di protagonisti del JRPG in arrivo su console e PC a ottobre.

Il filmato in testa alla notizia è dedicato a Raymond Lawrence, uno dei due protagonisti tra cui i giocatori potranno scegliere all'inizio di Star Ocean: The Divine Force. La descrizione ufficiale afferma Raymond è il capitano della nave mercantile Ydas e proviene dal pianeta non federato Ydas. Quando si tratta di lavoro e aiutare amici non esita a gettarsi a capofitto in situazioni pericolose.

Il secondo filmato, che trovate qui sotto, invece è dedicato a Laeticia Aucerius. È la principessa del Regno di Aucerius e la sua personalità è descritta come radiosa e risoluta mentre in battaglia sfoggia notevoli abilità con le doppie lame.

Vi ricordiamo che Star Ocean: The Divine Force sarà disponibile a partire dal 27 ottobre per PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One e PC via Steam. Se ancora non lo avete letto, ecco il nostro speciale dedicato al nuovo JRPG fantascientifico di Square Enix.