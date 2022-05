Super Mario World: Gaming Historian pubblica un bel documentario sul mitico gioco SNES

Il canale YouTube Gaming Historian ha pubblicato nelle ore scorse "The Story of Super Mario World", ovvero un lungo e interessante documentario sulla storia del celebre gioco per Super Nintendo, da molti considerato il miglior capitolo della serie Mario, se non il miglior platform in generale.

Si tratta di un bel lavoro di ricostruzione di tutti gli eventi che hanno portato alla creazione di Super Mario World, con tanto di frammenti di video tratti dall'epoca e un notevole approfondimento sia sulla situazione di Nintendo all'epoca che sul mercato videoludico in generale e sulla cultura popolare tra Giappone e occidente.

Insomma, si tratta di un lungo video da 80 minuti ma che scorre via con notevole leggerezza, per chiunque sia interessato alla storia dei videogiochi in generale, visto che il documentario va ben oltre il singolo Super Mario World per analizzare il panorama dell'epoca partendo dalla generazione procedente e comprendendo anche quello che rappresentava il rivale principale del Super Nintendo, ovvero il Mega Drive di Sega.

Il documentario è diviso in cinque parti: inizia con un'introduzione di carattere più generale, parla poi della "fine di un'era" nella seconda parte, parlando del passaggio generazionale dagli 8 ai 16-bit, quindi analizza "un mondo tutto nuovo" e poi si concentra maggiormente su Super Mario World, protagonista dello speciale, esaminando varie voci di corridoio e retroscena sullo sviluppo nonché le caratteristiche specifiche del gioco in questione.

Uscito nel novembre del 1990 in Giappone su Super Famicom, Super Mario World arrivò in USA l'anno successivo e in Europa addirittura due anni dopo, l'11 aprile 1992. Portava con sé diverse caratteristiche innovative anche rispetto ai capitoli precedenti, come una mappa piena di segreti da scoprire e nuove trasformazioni per Mario, nuove meccaniche di gioco e nemici.