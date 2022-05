Xbox Game Pass e Cloud: Microsoft lancerà il dispositivo per lo streaming entro un anno?

Si addensano le voci di corridoio sulla possibilità che Microsoft abbia intenzione di lanciare un dispositivo Xbox specializzato appositamente sullo streaming attraverso Xbox Cloud con ulteriori dettagli, come il fatto che il lancio potrebbe avvenire già entro un anno.

Dopo quanto riferito da Tom Warren nei giorni scorsi, che si è detto sicuro del prossimo arrivo di una sorta di dongle per la TV in grado di accedere a Xbox Cloud senza utilizzo di console o PC, anche Jeff Grubb su VentureBeat conferma la questione, aggiungendo anche che il lancio di questo dispositivo sarebbe previsto entro 12 mesi da ora.

Xbox Game Pass e Cloud

In base a quanto riferito, si tratterebbe di una soluzione simile all'Amazon Fire Stick o al Roku Puck, quest'ultimo in corrispondenza anche a quanto riferito da Warren in precedenza.

Le varie testimonianze sembrano dunque convergere su un dispositivo molto piccolo, che potrebbe avere la forma di un disco, in base a quanto riferito. Secondo Grubb, oltre a consentire di giocare ai titoli del catalogo Xbox Game Pass attraverso Xbox Cloud, il nuovo dispositivo consentirebbe anche di vedere film e serie TV, probabilmente attraverso app specifiche e un sistema operativo integrato.

Lo stesso articolo corrobora anche l'altra informazione lanciata da Warren, ovvero il prossimo arrivo di un'app per TV dedicata a Xbox Game Pass e funzionante attraverso Xbox Cloud, in maniera simile a quella vista per Google Stadia sui TV LG. Nel caso di Xbox, l'articolo parla specificamente di smart TV Samsung, ma è probabile che il supporto venga poi ampliato attraverso altri accordi, sempre che la cosa abbia fondamento.