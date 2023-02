Switch: una madre mette i lucchetti agli analogici per punire il figlio, la foto diventa virale

Quante persone possono raccontare di essere state punite dai genitori tramite il sequestro di oggetti importanti, come giocattoli, console o, per i più giovani, lo smartphone? Non è nulla di troppo strano vedersi requisiti il proprio Nintendo Switch, ma una madre ha trovato un modo più furbo per farlo. Invece di prendere la console al figlio, la madre ha messo i lucchetti agli analogici. Una scelta tanto intelligente quanto piacevolmente crudele.

La cosa è stata segnalata tramite Reddit da un utente noto come CaramelExpensive7393. Il post è diventato virale nell'arco di poche ore e al momento della scrittura può già contare su 69.300 voti positivi e oltre 3.000 commenti, i quali perlopiù scherzano sull'accaduto.

Come detto da un utente che ha ottenuto oltre 15.000 voti positivi, la scelta della madre è ingegnosa: la vera punizione non è non poter usare Switch o non sapere dove è stata nascosta, ma non poter sfruttare appieno la console perché gli analogici sono bloccati. Switch è lì davanti a te, ma è in qualche modo irraggiungibile. Che la madre abbia voluto creare una qualche metafora con questo atto?

Mettendo da parte le battute, la parte interessante di tutta la faccenda è quanto virale sia diventata. Questa inaspettata punizione è ora fonte di divertimento per molti. Va detto che la console può comunque essere usata, in una certa misura: ad esempio Severed è completamente basato sul touch, quindi magari l'utente potrebbe scoprire qualche nuovo gioco e aggirare la punizione.