TechTonik, nuova puntata oggi alle 15.00: parleremo di GeForce Now

La rubrica TechTonik torna oggi con una nuova, succosissima puntata. L'orario è sempre lo stesso: trasmetteremo rigorosamente in diretta dalle 15.00 alle 16.00.

In compagnia dell'amico dei parrucchieri Pierpaolo Greco, discuteremo insieme di tecnologia e risponderemo alle domande degli utenti, anche off topic: potete già cominciare a scriverle qui nei commenti, saranno quelle che leggeremo per prime.

L'argomento principale della trasmissione odierna sarà GeForce Now. Pierpaolo farà il punto sulla situazione del servizio, parlando di come funziona e degli ultimi titoli rimossi. Se ricordate, GeForce Now fu l'argomento con cui TechTonik fece il suo debutto. Quindi si tratta di un, speriamo gradito, ritorno.

Vi interessa saperne di più? Volete capire che vantaggi si hanno giocando con servizi come GeForce Now? Volete togliervi qualsiasi dubbio in merito o avere confronti con gli altri servizi di Cloud Gaming? Allora non perdetevi questo appuntamento, che come già detto sarà alle 15:00 in punto.