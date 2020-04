Windows 10, aggiornamento con diversi fix per la versione 1909 o più vecchia

Microsoft ha pubblicato un nuovo aggiornamento cumulativo, chiamato KB4550945, con diversi bugfix per Windows 10, versione 1909 o più vecchia. Si tratta di un aggiornamento facoltativo, quindi non siete obbligati a installarlo.

Come sempre avviene in questi casi, non ci sono in ballo nuove caratteristiche. Comunque sia vale la pena installarlo se avete sperimentato uno o alcuni dei problemi che vengono risolti o se, semplicemente, volete portare il sistema operativo all'ultima versione disponibile. Le versioni 1909 e 1903 di Windows 10 riceveranno gli stessi fix.

Entrando nello specifico, i principali bug risolti dall'aggiornamento sono: il problema di avvio di alcune applicazioni dopo l'upgrade da una versione precedente di Windows; il problema delle notifiche degli apparecchi che no un VPN (virtual private network) su un cellular network; l'impossibilità di richiamare un gioco Microsoft Xbox dopo aver fatto l'upgrade da una precedente versione di Windows.

Per altri dettagli vi rimandiamo alla nota di rilascio ufficiale dell'aggiornamento KB4550945.