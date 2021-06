Tesla Model S e X hanno la stesse potenzialità per l'intrattenimento di PS5, per Elon Musk

Elon Musk negli ultimi mesi è diventato uno dei personaggi più in vista al mondo. Lo è sia perché è l'uomo dietro alcuni degli investimenti e dei progetti più ambiziosi al mondo, sia perché, principalmente attraverso Twitter, le sue uscite sono spesso abbondantemente fuori dalle righe. Nonostante questo la sua parola è in grado di influenzare in maniera molto netta l'opinione pubblica, soprattutto quella americana. Recentemente per descrivere le capacità del sistema di intrattenimento contenuto all'interno delle Tesla Model S e X, Musk ha detto che potrebbe essere comparato ad una PS5.

Il sistema contenuto all'interno dei nuovi modelli di macchina, infatti, è basato sull'architettura AMD Ryzen e su di una GPU RDNA 2. Si tratta di un hardware in grado di "far girare giochi AAA", secondo il CEO di AMD Lisa Su. Che anzi pensa che le nuove macchine siano "una grande piattaforma per i Tripla A." La potenza computazionale delle nuova tesla si dovrebbe aggirare intorno ai 10 teraflops.

Un dato sintetico che ha spinto Musk a scrivere su Twitter: "sì, i nuovi Model S & X hanno un livello di potenza per l'intrattenimento pari a quello di PS5".

Una dichiarazione piuttosto ambiziosa, anche se generica (dato che non tiene conto dei consumi, dell'ottimizzazione e di elementi di questo tipo), che però aiuta a capire in che direzione si stia spostando Musk e l'automotive in generale.