That Time I Got Reincarnated as a Slime ISEKAI Chronicles annunciato, è il gioco di Vita da Slime

Bandai Namco e i team di sviluppo ZOC e Monkeycraft hanno annunciato That Time I Got Reincarnated as a Slime ISEKAI Chronicles, ovvero il videogioco ufficiale della serie nota anche come Vita da Slime in Italia, o Mi sono reincarnato in uno slime, più letteralmente.

Ci sono molteplici titoli per la serie in Italia in quanto questi dipendono dalla produzione a cui si riferiscono: la light novel di Fuse che ha fatto partire tutta la vicenda è infatti "Mi sono reincarnato in uno slime", mentre l'edizione italiana del manga del 2015 è nota da queste parti come "Vita da Slime", mentre l'anime mantiene per lo più il titolo originale "That Time I Got Reincarnated as a Slime", tanto per mantenere le cose chiarissime.

Se non altro, il videogioco sembra avere un titolo univoco ed è That Time I Got Reincarnated as a Slime ISEKAI Chronicles, annunciato da Bandai Namco per PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S e Nintendo Switch, con data di uscita fissata per l'8 agosto 2024 e un trailer di presentazione.

Questo mostra diversi aspetti del gioco, che si presenta come un RPG di stampo nipponico con caratteristiche variegate, ovviamente incentrato sulla serie di riferimento.