ID@Xbox Digital Showcase è oggi, seguitelo con noi: ricordiamo data e ora dell'evento

Per il momento, i titoli annunciati come presenti all'evento sono pochi, ma la maggior parte verranno mostrati a sorpresa durante il livestream, dunque c'è da aspettarsi una grande quantità di giochi se le cose vanno come solitamente accade con le presentazioni di ID@Xbox.

Tante possibili novità in arrivo

Dungeons of Hinterberg sembra davvero molto interessante

Tra i giochi già confermati troviamo intanto i seguenti:

Dungeons of Hinterberg

33 Immortals

Lost Records Bloom & Rage

Ma ovviamente si tratta solo di una piccolissima parte di quello che verrà mostrato nel corso dell'evento, che solitamente arriva a comprendere decine di titoli tra nuovi annunci e presentazioni di giochi già noti e in arrivo.

Considerando che il programma ID@Xbox ha recentemente raggiunto 5000 studi nel suo corso e portato alla pubblicazione di oltre 3000 titoli indie, anche in questo caso possiamo aspettarci numerose novità, anche se è difficile fare delle previsioni precise.

Tra i giochi indie più attesi e già annunciati per Xbox ci sono Replaced, Way to the Woods, Still Wakes the Deep, Go Go Town, inKONBINI, Jump Ship e, ovviamente, anche Hollow Knight: Silksong, ma si tratta solo di vaghe supposizioni su cosa potremmo aspettarci per questa sera.