The Box: Giulia Penna e Paolo Cannone sono i primi ospiti Bryan Ronzani

The Box, la trasmissione a tema videoludico presentata da Bryan "Box" Ronzani su Twitch, ripartirà il 5 ottobre 2020 con una nuova stagione e soprattutto due ospiti d'eccezione: Giulia Penna e Paolo Cannone.

Non so se l'avete letto, ma Multiplayer.it sarà partner ufficiale della trasmissione, che andrà comunque in diretta sul sul canale twitch.tv/bryanbox. Per cominciare col piede giusto, attraverso Instagram, Bryan ha comunicato i primi ospiti di questa stagione, che partirà il 5 ottobre 2020.

Giulia Penna è una cantante, attrice e influencer romana seguitissima sui social tra i giovanissimi e non. Insieme a Bryan svelerà anche la sua anima da videogiocatrice.

Paolo Cannone, invece, è uno dei volti più noti degli esport italiani. Caster e vorace giocatore di League of Legends, Paolo Marcucci è legato al team dei Qlash per i quali fa diverse dirette.

Ideato e condotto da Bryan "Box" Ronzani volto e voce autorevole del mondo e degli eventi gaming/Esport in Italia, oltre che speaker di Radio 105, The Box è uno show di intrattenimento web che unisce i contenuti e la qualità di produzione di un vero e proprio format televisivo alle dinamiche di Twitch.

Al termine di ogni puntata di The Box, dalle 23:30 alle 24:00, un volto tra i più noti della redazione di Multiplayer.it accompagnato sempre da un ospite, un gamer o da una spoke person specializzata su di un prodotto / servizio, intratterrà il pubblico parlando di tutte le novità dal mondo dell'intrattenimento videoludico.