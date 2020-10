The Box, seconda imperdibile puntata con Leon Chiro e Mr. Marra

Secondo imperdibile appuntamento con The Box. Stasera in compagnia di Bryan Ronzani ci saranno due ospiti d'eccezione. Si partirà col cosplayer Leon Chiro, per poi chiudere con lo Youtuber Mr. Marra. A seguire, l'ormai classico aftershow a cura di Umberto Moioli e Vincenzo Lettera, nel quale parleremo, ovviamente, di next-gen.

Se avete seguito la prima stagione, saprete di certo che The Box vuole essere il primo late show in onda direttamente su Twitch. All'interno del programma si discute di tecnologia, intrattenimento, videogame, ma anche di musica e social. Tra una chiacchiera e l'altra si procederà a fare l'unboxing degli ospiti, così da scoprire i loro segreti e fare anche un po' di beneficienza. Qui potete trovare il meglio della prima puntata.

Gli ospiti di stasera sono davvero unici. Leon Chiro è uno dei cosplayer più famosi in Italia. Con oltre 350mila follower su Instagram, Leon Chiro ha dato vita a personaggi quali Kojiro Hyuga di Captain Tsubasa, Prince of Persia o Gladiolus Amicitia di Final Fantasy XV.

Mr. Marra è lo pseudonimo di Davide Marra, uno youtuber italiano noto per i suoi video a tematica cinematografica e sessuale. Ha iniziato a pubblicare video nel 2017 e adesso conta più di 60mila iscritti.

Quella che vedremo stasera sarà la seconda di otto puntate che ci terranno compagnia fino alla fine di novembre: possiamo aspettarci tante sorprese, sfide, interventi, interazione col pubblico e un sottofondo musicale affidato agli Overhead.

Saranno presenti anche un preshow e un aftershow: il primo curato dagli youtuber IPants e il secondo dalla redazione di Multiplayer.it, media partner della trasmissione.