The Box, vediamo il meglio della prima puntata

In testa alla notizia trovate un video con il meglio della prima puntata di The Box, Late Show su Twitch cui partecipano pure i vostri beniamini di Multiplayer.it. L'avete seguita, vi è piaciuta?

Come già riportato, The Box è un progetto editoriale inedito, nato nel 2018 dall'idea di Bryan Ronzani e prodotto da The Box srl, start up fondata da Bryan e da Emanuele Vai, focalizzata sulla creazione e sviluppo di format originali e creativi che connettono l'entertainment e le tecnologie, il mondo dei videogiochi, la musica, i millennials e le nuove piattaforme social, come Twitch.

La prima stagione di The Box si è conclusa con oltre 20 ore di show live ed è stata la prima volta in assoluto - non solo in Italia - che Twitch ha ospitato un late show pensato per raccontare e approfondire l'universo degli influencer, youtuber, gamer e streamer italiani più influenti della rete: nella scorsa edizione sono stati 35 gli ospiti, tra i quali personaggi del calibro di Pow3r, Riae, Kokeshi, Marco Merrino, la Machete Crews e tantissimi altri.

Il format di The Box per il 2020 prevede 8 puntate e durerà fino al 23 novembre: interviste, sfide live showcase con artisti, ballerini, cantanti e tanto altro; ospiti dal web come famosi creator, streamer, gamer ed influencer italiani che si raccontano al pubblico attraverso la loro scatola, un'interazione diretta e continua con il pubblico attraverso la chat, iniziative di beneficenza con la compravendita delle scatole degli ospiti e tanto altro, accompagnati dalla resident band di The Box 2020, gli Overhead.