The Callisto Protocol in sconto per il preorder eBay in versione PS4, PS5 e Xbox One

Le offerte eBay di oggi ci propongono uno sconto per il preordine di The Callisto Protocol. Il prezzo è di 49.80€ per le versioni PS4 e Xbox One, e 54.80€ per le versioni PS5. Potete trovare il gioco ai seguenti link:

Il venditore è gamesemovieshop con il 99.4% di feedback positivo e categorizzato come servizio eBay Premium. Il pagamento è possibile tramite PayPal, Visa, Mastercard, G Pay e American Express. La data di uscita è il 2 dicembre 2022.

The Callisto Protocol è il nuovo gioco horror del creatore di Dead Space. Nella nostra anteprima vi abbiamo spiegato che "Cosa vuole essere davvero The Callisto Protocol, un action moderno o un survival come non ne fanno più? Aspettando di poter rispondere finalmente a questa fondamentale domanda, vi ricordiamo che il gioco uscirà su PC e console di nuova generazione il 2 dicembre. La durata media si attesterà a quanto pare sulla quindicina di ore, ma come sempre influirà la bravura e la curiosità dell'utente, come il livello di difficoltà scelto tra i tre disponibili."

Un mostro e il protagonista di The Callisto Protocol

