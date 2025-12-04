The God Slayer è diventato multipiattaforma: il primo video di gameplay è davvero promettente

Pathea Games ha pubblicato il trailer di presentazione e il primo video di gameplay di The God Slayer , il suo gioco di ruolo d'azione open world ambientato in una metropoli steampunk dallo stile orientale. Annunciato originariamente nel luglio 2023 come titolo del PlayStation China Hero Project, nel frattempo è diventato multipiattaforma , visto che uscirà su PlayStation 5, Xbox Series X e S e PC via Steam. Non ha ancora una data d'uscita confermata.

Dettagli sul gioco

Molto tempo fa, i Celestiali crearono il mondo e tutti i suoi abitanti, dando a ogni creatura la possibilità di coltivare il qi, un'energia che le accompagna per il corso della vita. Alla morte, questo qi arricchito sarebbe poi passato nel reame dei Celestiali, rafforzandoli e garantendo loro l'eternità.

Ma un giorno, alcuni umani curiosi scoprirono come incanalare quel qi per sé stessi, trasformandolo in poteri elementali - fuoco, acqua, terra, metallo e legno. Nacquero così gli Elemanti. I Celestiali, indignati da ciò che consideravano un furto del loro diritto divino, decisero di intervenire e attaccarono il Regno di Zhou, la potenza dominante dell'epoca. In una sola notte, il re e molti Elemanti vennero braccati e massacrati. Quel giorno divenne tristemente noto come la Caduta degli Dei.

In the God Slayer il giocatore interpreta Cheng, un sopravvissuto la cui famiglia è stata sterminata dai Celestiali durante la Caduta degli Dei. Tocca a voi intraprendere una missione disperata: salvare il vostro popolo e vendicare chi avete perduto.

Per riuscirci, dovrete imparare a padroneggiare e potenziare i vostri poteri elementali, scoprire nuove abilità attraverso antichi rotoli e maestri elementali, e affinare il flusso di qi che scorre dentro di voi. Con dedizione e coraggio, otterrete la forza necessaria per sfidare perfino i Celestiali più temuti.

L'avventura si svolge principalmente nella capitale del Regno di Zhou, situata dove due possenti fiumi si incontrano prima di gettarsi nel Mare Orientale. La città rappresenta l'apice della tecnologia basata sul vapore: dirigibili, piroscafi, monorotaie e veicoli a propulsione meccanica solcano cielo, acqua e strade. La classe più agiata gode del lusso di case climatizzate e lavatrici a tamburo, mentre nei quartieri poveri la maggioranza sgobba in fabbriche annerite dalla fuliggine e si inchina di fronte ai potenti.

Qui convivono numerose fazioni, ognuna intenta a perseguire i propri obiettivi. Dovrete procurarvi alleati, stringere accordi, ottenere favori e, quando necessario, corrompere i funzionari giusti per ottenere anche il più piccolo vantaggio contro l'esercito dei Celestiali e i loro collaboratori.

Nel primo video di gameplay possiamo vedere il protagonista correre attraverso vari ambienti della città e combattere contro diversi nemici, usando i suoi poteri elementali. Ci sono anche delle sequenze narrative che mostrano i Celestiali in azione, che conducono a dei combattimenti più difficili contro delle creature sovrannaturali.