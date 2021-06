The Legend of Nayuta: Boundless Trails annunciato con trailer per PC e console

The Legend of Nayuta: Boundless Trails è uno dei giochi annunciati da Falcom e NIS America nel corso del recente streaming commemorativo del team di sviluppo e si tratta di un action RPG per PC e console, previsto arrivare nel 2023 e visibile in immagini e trailer.

È una riedizione del Nayuta no Kiseki uscito nel 2012 su PSP e poi rimasterizzato in versione PS4, ma mai uscito dal Giappone, ovvero un'operazione simile a quelle che caratterizzano gli altri titoli annunciati per l'occasione, ovvero The Legend of Heroes: Trails into Reverie, The Legend of Heroes: Trails from Zero e Trails to Azure.

Anche in questo caso, tuttavia, l'attesa è decisamente lunga, con il gioco previsto arrivare solo nel 2023 su PC, PS4 e Nintendo Switch. The Legend of Nayuta: Boundless Trails avrà doppiaggio in inglese e sottotitoli almeno in tale lingua, salvo eventuali altre aggiunte.

Protagonista della storia è Nayuta, un ragazzo sognatore che ha sempre desiderato esplorare il mondo oltre l'orizzonte e che finalmente può realizzare il sogno dopo l'incontro con una fata chiamata Noi, dal quale inizia il classico viaggio di formazione che porta alla crescita dei personaggi e possibilmente al salvataggio del mondo intero da una terribile minaccia incombente.

Si tratta di un RPG di stampo nipponico con elementi action, che richiama la tradizione classica del genere e lo stile tipico di Falcom, come dimostrato da immagini e trailer di presentazione.