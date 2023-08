Thomas Puha di Remedy contro Xbox Series S: 'capisco la sofferenza di Larian'

"Nessuno pensa veramente a questo quando si inizia a costruire il gioco, quando tutto è possibile", ha continuato poi Puha, in un certo senso facendo presente come, secondo lui, Xbox Series S limiti lo sviluppo di videogiochi, cosa che peraltro lo stesso Swen Vincke di Larian aveva escluso .

Si tratta di un'altra critica piuttosto diretta nei confronti della console minore di Microsoft, in una situazione inedita per un team che sta peraltro lavorando a giochi destinati a uscire su tale piattaforma. "Comprendo la sofferenza di Larian su Series S", ha riferito Puha, "Non si tratta solo di ottimizzare alla fine, no, bisogna tenere in considerazione le limitazioni tecniche dall'inizio dello sviluppo".

Qualcuno ha fatto presente all'uomo di Remedy che sembrerebbe un po' come sviluppare per PC, ma Puha ha risposto che in verità non sono cose paragonabili perché "le build per PC scalano in maniera differente. Non è così facile su Series X e Series S per una moltitudine di ragioni. Sto comunque semplificando molto".



In effetti, la questione non viene molto spiegata, ma evidentemente secondo Puha la necessità di tenere in considerazione configurazioni diverse anche su PC sarebbe una cosa completamente diversa da Xbox, nonostante peraltro le piattaforme siano piuttosto simili.

C'è da dire che non è la prima volta che Puha dimostra una sorta di avversione nei confronti di Xbox Series S, considerando che aveva già esposto un punto di vista molto simile anche all'epoca dello sviluppo di Control su Xbox Series X e Series S.