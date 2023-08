Kena: Bridge Of Spirits ha generato profitti dopo un mese, Ember Lab lavora a un nuovo gioco

Il debutto è stato decisamente positivo, come hanno dimostrato le recensioni di Kena: Bridge Of Spirits ma anche, evidentemente, i risultati commerciali. Ember Lab ha riferito che il gioco ha raggiunto il "break even", ovvero il recupero totale dei costi di produzioni, dopo un mese dal lancio sul mercato.

Come probabilmente ricorderete, Kena: Bridge Of Spirits è l'opera prima di Ember Lab, un team che è partito come studio specializzato in animazione ma che poi ha effettuato il grande salto verso lo sviluppo videoludico vero e proprio.

In un'intervista pubblicata da GamesIndustry.biz, i co-fondatori di Ember Lab, Josh e Michael Grier, hanno riferito che Kena: Bridge Of Spirits ha generato profitti dopo un mese e che il team al momento sta lavorando a un nuovo gioco .

Fu vera gloria? Sembra di sì

Kena: Bridge of Spirits, un'immagine del gioco

È vero che il titolo ha potuto contare anche su un ricco accordo di esclusiva a favore di Epic Games Store che ha probabilmente fruttato buoni soldi al team, così come l'esclusiva e il supporto marketing di Sony, dunque il recupero quantomeno delle spese in tempi brevi era piuttosto scontato, ma fa piacere notare comunque che questo sia stato raggiunto in solo un mese.

Nell'intervista veniamo inoltre a sapere che Ember Lab sta lavorando attualmente a un nuovo progetto ancora ignoto e non annunciato, ma che potrebbe essere pronto per una presentazione tra non molto. Nel frattempo, attendiamo eventuali notizie sul possibile arrivo di Kena: Bridge Of Spirits su Xbox Series X|S e One, visti alcuni messaggi sibillini pubblicati dal team nei mesi scorsi.