Transformers: Activision Blizzard non ha perso il codice dei giochi, precisa l'editore

In seguito a una comunicazione piuttosto confusa da parte della stessa Hasbro, compagnia produttrice dei giocattoli, Activision Blizzard si è ritrovata a dover precisare di non aver perso il codice di alcuni videogiochi basati su Transformers, come era stato invece riportato in precedenza.

Come abbiamo riferito alcuni giorni fa, Hasbro vorrebbe far tornare vari giochi e pubblicarli su Game Pass, cosa che potrebbe essere possibile nel caso in cui Activision Blizzard diventi a tutti gli effetti parte integrante di Microsoft con l'acquisizione in corso.

In base a quanto era emerso in un primo momento, però, sembrava che Activision non sapesse su quali dischi rigidi fossero stati archiviati tali titoli presso i propri uffici e dunque fosse difficile il recupero di alcuni giochi, in particolare Transformers: War For Cybertron e Transformers: Fall of Cybertron.