Thrustmaster T818: presentata la base Direct Drive per volanti, dettagli e prezzo

Thrustmaster ha presentato in via ufficiale il nuovo Thrustmaster T818, una base motorizzata Direct Drive per volanti in grado di fornire prestazioni professionali per le simulazioni di guida, con una risposta particolarmente realistica, come vediamo tra dettagli e prezzo annunciati.

Il dispositivo è stato progettato per gli utenti che cercano il massimo realismo nelle simulazioni di guida e si presenta come un oggetto alquanto esclusivo già guardando il prezzo, che parte da 649 euro. A questa cifra, a partire da oggi, è possibile effettuare il preorder del T818, che potrebbe arrivare a casa entro Natale, almeno per i primi che effettueranno l'ordine.

Caratterizzato da una particolare forma esagonale, il T818 è una base su cui applicare i volanti e fornisce un force feedback Direct Drive ad alta potenza.

Il Thrustmaster T818 in azione

Dotato da un sistema Quick Release di nuova generazione, la base consente di applicare facilmente un volante anche attraverso un adattatore, ampliando dunque la compatibilità.

Il T818 fornisce un'accelerazione angolare ottimizzata attraverso la tecnologia Force Feedback Direct Drive, con gli effetti che vengono trasmessi dal videogioco al volante senza alcun filtro, con la possibilità di applicare alcuni settaggi e calibrarne il funzionamento, mentre è presente anche un interruttore per disattivare del tutto il sistema.

Il dispositivo è compatibile con tutti i volanti da corsa di Thrustmaster ed è caratterizzato anche dalla presenza di led RGB dinamici, consentendo peraltro un notevole livello di personalizzazione attraverso l'uso di placche metalliche intercambiabili. Il motore del T818 sviluppa una coppia costante di 10 Nm, per offrire sempre la migliore sensazione di accelerazione, risultando in un force feedback fluido e potente.

Potete trovare maggiori informazioni sul sito ufficiale del T818 Thrustmaster, con anche la possibilità di effettuare il preroder.