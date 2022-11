Overwatch 2: la patch 3.41 riporta Mei e applica vari miglioramenti al gioco Blizzard

Overwatch 2 ha ricevuto in queste ore la nuova patch 3.41, che risolve alcuni problemi emersi in precedenza e riporta anche Mei all'interno del roster dei personaggi selezionabili, dopo che era stata rimossa per alcuni giorni.

Dopo essere stata rimossa a causa di un bug legato all'uso della sua abilità speciale, Mei torna infine a disposizione nel roster di personaggi di Overwatch 2, con un leggero ritardo rispetto a quanto era stato annunciato in precedenza.

Mei in Overwatch 2

Con l'update in questione, dunque, Mei sarà nuovamente selezionabile in tutte le modalità di gioco.

Alcuni remix di skin sono stati aggiunti per celebrare i campioni del torneo ufficiale di Overwatch League con le skin di Royal Gladiator, Dallas Summer e Shanghai Summer Legendary. Tra le maggiori novità di questo aggiornamento, inoltre, ci sono diversi aggiustamenti al matchmaking e un miglioramento generale alla gestione delle code, oltre a un controllo maggiore applicato sulle interazioni online e le chat tra i giocatori, nell'ottica di un mantenimento di un ambiente di gioco quanto più possibile sano.

Altra novità interessante è l'introduzione dell'Aim Assist, ora attivato se si tiene attivata l'opzione per il crossplay, in tutte le modalità tranne la Competitiva. L'assistenza al momento è presente solo su console e punta a rendere più organica l'amalgama tra giocatori su PC e su console.

Oltre a questi elementi, molte altre variazioni riguardano poi i bilanciamenti effettuati sui singoli personaggi, con una notevole quantità di correzioni e modifiche che dovrebbero portare a un rapporto di maggiore equilibrio fra i vari combattenti. Potete vedere tutte le variazioni applicate dalla patch leggendo le note ufficiali pubblicate a questo indirizzo.