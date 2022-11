X-Plane 12: finestra di lancio svelata da un nuovo trailer

Laminar Research ha pubblicato un nuovo trailer di X-Plane 12 con cui ha svelato la finestra di lancio del gioco: dicembre 2022. Per chi non lo conoscesse, si tratta di un simulatore di volo estremamente rigoroso, concorrente diretto di Microsoft Flight Simulator.

X-Plane 12 vanta come caratteristiche delle nuvole volumetriche 3D, un modello di illuminazione fotometrica basato sulla fisica, 18 Aerei, acqua 3D in tutto il mondo, sistema di controllo del traffico aereo AI riscritto, foreste 3D globali, texture stagionali ed effetti meteorologici, dati meteorologici reali e rendering rinnovati. .

Questo l'elenco dei nuovi aerei introdotti in gioco:

Airbus A330

Cessna Citation X

Lancair Evolution

Cirrus SR22

Piper PA-18 Super Cub

Van's RV-10

F-14 Tomcat

Robinson R22

In totale il gioco vanta più di 17.000 aeroporti sparsi in tutto il mondo. Sarà giocabile su PC, Mac e Linux. Attualmente è giocabile in Accesso Anticipato su Steam.