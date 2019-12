TIM 60+ Senza Limiti: minuti illimitati e 4GB per gli over 60

Nella giornata di oggi l'operatore storico italiano TIM ha deciso di lanciare una nuova offerta tutta particolare, indirizzata agli over 60. Avete capito bene, per sottoscriverla dovrete avere almeno 60 anni: scopriamo tutti i dettagli, in questo rapido articolo.

TIM 60+ Senza Limiti può essere sottoscritta da nuovi e già clienti TIM, purché siano over 60: potranno recarsi nei negozi fisici, online o chiamare il servizio clienti al numero 119. Dal punto di vista dei contenuti, l'offerta propone minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali fissi e mobile, e 4GB di internet in 2G, 3G e 4G. Potranno anche sembrare pochi, ma bisogna notare che nell'abbonamento è incluso il servizio Chat senza limiti, che permetterà di non consumare traffico internet su applicazioni molto famose come WhatsApp, Facebook Messenger, Skype, iMessage, Imo, Telegram, Snapchat, e via dicendo.

Il prezzo mensile dell'abbonamento varia, in base alla modalità di pagamento scelta al momento della sottoscrizione dell'offerta. Per esempio il costo mensile sarà di 13 euro con addebito su credito residuo, o 12 euro pagando in automatico tramite carta di credito, conto corrente o TIM Pay, e ancora 9,90 euro domiciliando i rinnovi in fattura (in quest'ultimo caso bisogna possedere una linea fissa TIM).