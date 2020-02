TIM: rimodulazioni di 1,99 euro su alcune offerte, in vigore da oggi 29 febbraio 2020

Le tanto attese e temute rimodulazioni di TIM sono infine arrivate: entrano in vigore a partire da oggi, sabato 29 febbraio 2020. Erano in realtà previste già per lo scorso 27 febbraio 2020 (due giorni fa), ma poi l'operatore storico italiano blu aveva annunciato il rinvio delle rimodulazioni.

Cosa cambia per i clienti TIM, dunque? Innanzitutto è bene ribadire che i rincari di 1,99 euro coinvolgono solo alcune offerte non più disponibili sul mercato per la sottoscrizione. Si tratta di bundle che non presentano almeno minuti illimitati o GIGA illimitati sulla propria SIM: il cliente TIM ha la possibilità di passare ad una tariffa alternativa (che abbia appunto o minuti o GIGA illimitati), oppure di accettare la rimodulazione di 1,99 euro, infine (se né l'una né l'altra opzione rientrano nelle sue corde) di esercitare il proprio diritto di recesso.

TIM ha giustificato le nuove rimodulazioni con il tentativo di continuare ad investire sulla qualità della rete. La spiacevole novità non deve comunque demoralizzare i clienti, che possono stampare e compilare il modulo (disponibile sul sito dell'operatore) per esercitare il proprio diritto di recesso, per poi inviarlo a recesso_linee_mobili@pec.telecomitalia.i. In alternativa è possibile recarsi nei Negozi TIM su territorio nazionale o chiamare il numero 119.