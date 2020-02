WhatsApp e Dark Mode, nuovi sfondi su android: le immagini

Ora che WhatsApp, la piattaforma di messaggistica istantanea più famosa la mondo, possiede ufficialmente la sua Dark Mode su android e iOS, sembra che l'intento degli sviluppatori sia quello di potenziarla e arricchirla ulteriormente. Difatti alcune novità sono emerse giusto nelle ultime ore, e riguardano dei nuovi sfondi.

I ragazzi di WABetaInfo hanno trovato nuovi sfondi all'interno della beta di WhatsApp per android (specificamente nella versione WhatsApp Beta 2.20.60). Si tratta di nuove opzioni dedicate a colori a tinta unita, con le quali sarà possibile personalizzare ulteriormente la propria Dark Mode. Vi abbiamo già spiegato come abilitare la Modalità Oscura su WhatsApp, ma vale la pena ricordarlo.

Per attivare i nuovi sfondi di WhatsApp è sufficiente recarsi nelle impostazioni dell'applicazione, quindi selezionare le voci Chat, Sfondo e infine Colori a tinta unita: adesso sono presenti 27 alternative differenti. Eccovi le immagini dei nuovi sfondi della Dark Mode, torneremo ad aggiornarvi non appena emergeranno maggiori dettagli.