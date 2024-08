Tintin Reporter: I sigari del Faraone arriva su Nintendo Switch, ecco data di uscita ed edizioni speciali

In questa modalità è possibile ottenere ulteriori informazioni e approfondimenti sulla serie e sulla costruzione del videogioco direttamente nel corso del viaggio di Tintin, consentendo di scoprire una serie di aneddoti sul mondo di Hergé. Questi miglioramenti saranno disponibili gratuitamente tramite un aggiornamento anche su PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S e PC.

Il gioco riceve peraltro diverse caratteristiche nuove : una sequenza inedita con Tintin a cavallo, una galleria esclusiva di personaggi e la nuova modalità Tintinologo, pensata per i fan più curiosi e appassionati.

Le edizioni speciali

Per quanto riguarda le edizioni speciali, su Nintendo Switch sono previste una Limited Edition fisica e una ricca Collector's Edition, sempre in formato fisico.

La Limited Edition di Tintin Reporter: I sigari del Faraone

Vediamo dunque i contenuti di entrambe le edizioni in questione.

La Limited Edition includerà:

La versione fisica del gioco

Una Steelbook ufficiale

Tre cartoline

La Collector's Edition includerà:

La versione fisica del gioco

Una Steelbook ufficiale

Tre cartoline

Un taccuino

Un artbook da 160 pagine

Una statuetta originale

Ispirato a a una delle "Avventure di Tintin" creata da Hergé, che ha venduto oltre 275 milioni di copie in tutto il mondo, il videogioco segna il ritorno del famoso reporter in forma videoludica, grazie a una coproduzione tra Tintinimaginatio e Microids.

La Collector's Edition di Tintin Reporter: I sigari del Faraone

Nel gioco Tintin Reporter - I sigari del faraone, il protagonista e il suo fedele compagno Milù si imbarcano in un lungo viaggio ricco di avventure. Dopo aver incontrato il Dottor Ciclone durante una crociera nel Mar Mediterraneo, il famoso reporter parte alla ricerca della tomba del faraone Kih-Oskh.

"Quali sono gli oscuri segreti nascosti nella tomba? Dall'Egitto all'India, passando per l'Arabia, Tintin & Milù finiranno per indagare su una gigantesca rete di narcotraffico in tutto l'Oriente".