Trails of Cold Steel 4, i personaggi si mostrano in video

Rilasciato un nuovo trailer di Trails of Cold Steel 4 che presenta i personaggi principali del gioco. Lo trovate in testa alla notizia con anche alcune nuove sequenze di gameplay. "Gli eroi del pianeta devono riunirsi in Trails of Cold Steel IV! Chi affiancherà la Classe VII per contrastare le minacce in arrivo? Scoprilo nel nostro nuovissimo trailer!"

Prima di lasciarvi vi ricordiamo che Trails of Cold Steel IV ha già una data d'uscita su PS4: il 27 ottobre 2020. Il gioco è in sviluppo anche per PC e Nintendo Switch. Queste due versioni saranno pubblicate nella primavera del 2021, a data ancora da destinarsi.

Come già riportato, la storia di Trails of Cold Steel IV racconta dell'Erebonian Empire che si ritrova sull'orlo di una guerra enorme e impegnativa, a breve distanza dagli eventi di Trails of Cold Steel 3 e gli eroi di Class VII si ritrovano coinvolti per cercare di fermare lo strapotere dell'Impero.

L'eroe istruttore dell'Erebonian Civil War, Sean Schwarzer, è apparentemente scomparso e adesso tocca ai cadetti di Class VII, ancora senza grande esperienza in battaglia, guidare la resistenza contro un esercito gigantesco.