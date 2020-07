Windows 10, Outlook crasha all'avvio: Microsoft indaga sul problema

Outlook ha cominciato a crashare subito con l'avvio di un PC Windows 10: è un problema segnalato nelle ultime ore da numerosi utenti in tutto il mondo. Si tratta precisamente dell'errore 0xc0000005.

Microsoft ha già confermato di essere al lavoro e di stare indagando sul problema: tra l'altro sarebbe solo l'ultimo di una lunga lista, da quello sventurato giorno in cui venne reso disponibile l'aggiornamento di maggio 2020.

"Stiamo investigando circa un recente aggiornamento che potrebbe essere la fonte del problema" ha dichiarato Microsoft; "gli utenti intanto possono utilizzare Outlook tramite sito web dedicato o da app mobile. Maggiori dettagli possono essere trovati nel Windows Admin Center alle voci EX218604 e OL218603".

Dunque una possibile soluzione al problema consiste nell'utilizzo di Outlook per gestire la propria posta elettronica direttamente presso il sito web dedicato, oppure tramite app. Un aggiornamento comunque arriverà di certo a breve, sembra che sia attualmente già in fase di test.