UltraPop Festival: il programma del 16 luglio, tra Nintendo e The Old Guard

Il programma del 16 luglio, il quarto giorno dell'UltraPop Festival, si apre parlando del presente e del futuro di Nintendo e si chiude con una bell'analisi di The Old Guard, passando per uno sguardo approfondito sulla prossima generazione di console e di come si costruisce un evento stampa. Per non parlare di un bell'approfondimento su Gears Tactics.

L'UltraPop Festival è un'iniziativa di Netaddiction che per setti giorni coinvolge le sue tre testate di punta. MoviePlayer.it, LegaNerd e, ovviamente, Multiplayer.it saranno in onda con un palinsesto ricco di eventi da non perdere, da guardare in contemporanea o recuperare più avanti.

Siamo già al quarto giorno e se vi siete persi uno degli approfondimenti passati, vi consigliamo di andare sul canale Twitch di Multi e recuperarlo. Il programma completo può essere trovato sul sito ufficiale del festival. C'è anche la possibilità di aggiungere gli eventi preferiti al proprio calendario.

Ecco il calendario di oggi:

h15 - Nintendo: presente e futuro - Dal successo di Nintendo Switch ai diversi esperimenti su smartphone e tablet, passando per le collaborazioni con marchi di abbigliamento, la creazione di un parco a tema e il ritorno di Super Mario al cinema. Una discussione sull'attuale stato di Nintendo e le prospettive future nell'industria dei videogiochi e non solo.

h16 - Verso PlayStation 5 - A pochi mesi dall'uscita di PlayStation 5 vediamo come Sony si prepara alla prossima generazione di videogiochi. Dalle grandi esclusive alla collaborazione con team indipendenti, un controller innovativo e una console in due edizioni dal design aggressivo.

h17 - Xbox Series X e Project xCloud - Tra grandi giochi first party, un hardware potente, servizi aggressivi e l'ambiziosa piattaforma di cloud gaming Project xCloud, Microsoft punta a trasformare Xbox Series X nella console di riferimento per i videogiochi del futuro.

h18 - Dietro gli eventi stampa - Come si creano eventi stampa, press kit e attività di comunicazione con la stampa e con gli appassionati di videogiochi e cinema? In compagnia di Marco Giannatiempo, scopriamo i segreti di alcuni degli eventi e delle attività più caratteristiche degli anni passati.

h19 - Gears Tactics: intervista allo sviluppatore - Dopo l'ottima accoglienza di critica e pubblico, andiamo dietro di Gears Tactics, ripercorrendo assieme allo sviluppatore quelle che sono state le difficoltà, i successi e le ispirazioni nel realizzare uno spin-off in salsa strategica della popolare serie Gears.

h20 - VR: lo stato della realtà virtuale - Con diversi visori sul mercato, giochi acclamati come Half-Life Alyx e Beat Saber, e numerose applicazioni extra-ludiche, scopriamo lo stato della realtà virtuale e quali sono i problemi odierni e le prospettive per il futuro.

h21 - The Old Guard: il nuovo film di Netflix che unisce fumetti, cinema e videogiochi - In collaborazione con Netflix, vi sveliamo alcuni retroscena esclusivi del film action basato sull'omonimo fumetto, con Charlize Theron e Luca Marinelli nei panni di due mercenari immortali che devono lottare per mantenere il loro segreto.

Potrete seguire lo streaming all'interno di questa notizia, nel box dedicato o direttamente sul nostro canale Twitch, utilizzando eventualmente l'app ufficiale su iOS e Android. Registratevi per ricevere le notifiche relative ai nuovi video!