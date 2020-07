Google sta lavorando a dei tatuaggi che trasformano il corpo in un touchpad

Il flop dei Google Glass non sembra aver fermato l'azienda di Mountain View, che starebbe cercando nuove applicazioni per le tecnologie "indossabili". Uno dei prossimi progetti in cantiere sembra davvero futuristico: si tratta di tatuaggi che trasformano il corpo in un touchpad.

Non fuggite via terrorizzati prima di aver continuato a leggere. Le informazioni in questione provengono da CNET, che di recente ha parlato di alcuni tatuaggi ad alta tecnologia in grado di trasformare la superficie del corpo in un touchpad. I tatuaggi per fortuna non sarebbero permanenti (ma in un secondo momento, chissà...); e comunque bisogna sottolineare che non solo si parla di rumor, ma anche di una tecnologia attualmente allo stato di mera progettazione.

Il progetto dei tatuaggi - touchapad, noto come SkinMarks, punta ad una maggiore naturalezza nell'utilizzo della tecnologia. Potranno quindi essere applicati alle dita, a punti della mano che siamo in grado di controllare con la semplice memoria muscolare. Ad occuparsi del tutto sarebbero attualmente alcuni ricercatori della Saarland University, ma le informazioni disponibili sono limitate, per ovvi motivi. Al momento gli studi consisterebbero in una serie di sperimentazioni e di progetti volti ad investire nel campo della tecnologia indossabile, settore che Google non si è affatto deciso ad abbandonare: quello dei tatuaggi è solo uno dei possibili percorsi che la società sta tenendo in considerazione.

Probabilmente prima di poter trasformare parti del nostro corpo (o tutto il nostro corpo) in un touchpad passeranno anni; ma la prospettiva è decisamente interessante, non trovate? Intanto Google Maps si è aggiornato, e la tecnologia AR permette di calcolare con maggiore precisione la propria posizione.