Google Maps e AR, ora è possibile migliorare la posizione con la Realtà Aumentata

Google Maps è già un sistema sufficientemente preciso, in ogni momento pronto ad indicarci la posizione di un luogo o la strada migliore da percorrere per raggiungere una determinata meta. Ma adesso si potenzierà, e sfrutterà la Realtà Aumentata per migliorare la posizione.

La nuova funzionalità in questione si chiama Live View AR, e - come chiaramente intuibile dal nome - sfrutterà l'AR, cioè la Realtà Aumentata. Ciò permetterà all'utente di sfruttare Google Maps per determinare la propria posizione in maniera estremamente precisa, più di quanto sia stato possibile fare in passato.

Come usare la nuova funzione? Il tutto è meno intuitivo di quanto potrebbe apparire. Dopo aver avviato l'app di Google Maps è necessario selezionare il puntino blu accanto al luogo in cui ci troviamo, quindi avviare la voce Calibra con Live View. A questo punto, muovendo lo smartphone Android o il dispositivo iOS nell'ambiente circostante, l'intelligenza artificiale intuirà il luogo nel quale ci troviamo

Tra l'altro questa non è neppure l'unica novità di rilievo di Google Maps dell'ultimo periodo, dato che un recente aggiornamento lato server ha introdotto la possibilità di visualizzare i semafori.