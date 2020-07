PS5 batte Xbox Series X di gran lunga in un sondaggio sulle intenzioni d'acquisto

PS5 ha battuto Xbox Series X nei risultati di un sondaggio sulle intenzioni di acquisto realizzato da uno youtuber francese, sondaggio che ha visto la partecipazione di oltre 100.000 utenti.

Ebbene, secondo questa consultazione social, a cui ovviamente non può che essere attribuita una rilevanza molto relativa, le potenziali vendite di PlayStation 5 in Francia potrebbero essere cinque volte superiori a quelle della console Microsoft.

Non conosciamo ancora prezzo e data di uscita di PS5, eppure a quanto pare molte persone hanno già le idee chiare su quale piattaforma next-gen acquistare, avendo probabilmente deciso sulla base dei giochi annunciati o comunque in arrivo.

In realtà il risultato non stupisce più di tanto: nella maggior parte dei paesi europei, Italia inclusa, il brand PlayStation è molto più forte di Xbox ed è chiaro che il sondaggio non ha fatto che ribadire la composizione dei due schieramenti.

Tuttavia il 23 luglio potremo assistere al nuovo evento dedicato a Xbox Series X, e magari i titoli first party presentati in quest'occasione faranno cambiare idea a qualcuno.