Asus ROG Zephyrus G14, disponibile anche in Italia il notebook più potente del mondo

Asus ROG Zephyrus G14 è disponibile a partire da oggi anche in Italia, con prezzi a partire da 1.699 euro per la versione senza LED. Scopriamo tutto quello che c'è da sapere su questo notebook grazie al comunicato ufficiale.

Il nuovo arrivato ROG si configura come la macchina perfetta per tutti gli utenti che non solo amano giocare ai videogiochi più recenti, ma anche a content creator, tecnici del suono e dell'immagine, programmatori e tutti coloro che cercano un laptop versatile e multifunzionale, per riporvi ogni singolo aspetto delle loro vite, lavoro e hobby.

Gli ingegneri ROG continuano a spostare i limiti di ciò che viene definito impossibile e l'ultimo esempio di tale impegno è rappresentato dal nuovo Zephyrus G14, che racchiude due potenti processori in un telaio compatto, offrendo un pc portatile da poter portare ovunque e ad un prezzo che offre l'esperienza gaming a un pubblico ancora più vasto.

Nonostante uno chassis sottile - meno di 20 mm di spessore - lo Zephyrus G14 vanta un sistema di raffreddamento accuratamente personalizzato che mette in evidenza il meglio dei nuovi processori AMD Ryzen™ serie 4000 costruiti sulla rivoluzionaria architettura "Zen 2", combinata con la tecnologia di processo a 7 nm leader del settore e una GPU NVIDIA® GeForce RTX™ 2060.

Gli utenti possono ottimizzare le performance a seconda dell'uso, che siano sessioni di gioco o un lavoro di creatività, con la possibilità di scegliere il display in base al refresh rate o alla risoluzione entrambi con colori PANTONE® Validated e tecnologia di sincronizzazione adattiva.

Più di 10 ore di autonomia e la possibilità di ricarica tramite alimentatori compatibili Type-C rendono il G14 un pc extra portatile. Lo stile delle colorazioni Moonlight White o Eclipse Gray è pulito e professionale, e accentua un design versatile e di qualità.

Il display AniMe Matrix™ approfondisce la personalizzazione, consentendo agli utenti di avere una grafica personalizzata, animazioni e altri effetti su oltre mille mini LED integrati nel telaio.

Potenzialità infinite in un corpo piccolissimo

Racchiuso in un corpo molto più ridotto rispetto alle alternative da 15 pollici, il G14 si infila facilmente in borse per laptop e zaini. Il dispositivo è sottile solo 17,9 mm e pesa 1,6 kg, senza la matrice LED personalizzata.

Per mantenere il notebook leggero e resistente, i rinforzi a nido d'ape sotto il poggiapolsi aggiungono resistenza con il minimo uso di materiale extra. Il telaio in lega di alluminio e magnesio è lavorato con precisione e resiste alle impronte digitali per una finitura sempre pulita e professionale.

L'alto grado di resistenza e la leggerezza dell'alluminio lo rendono il materiale ideale per il telaio, il cui caratteristico design a punti è prodotto da un processo di fresatura CNC che inserisce ben 6.536 perforazioni nel pannello esterno.

Personalizzazione per un'illuminazione LED spettacolare

Il logo ROG finemente inserito sul telaio prende vita grazie ad AniMe Matrix, un'opzione di display disponibile su alcuni modelli selezionati.

Questo display inserito nella scocca del dispositivo utilizza 1.215 mini LED attraverso i quali dona agli utenti un nuovo mezzo per esprimere la propria individualità. Ogni LED emette un bagliore bianco con 256 livelli di controllo della luminosità.

È possibile importare GIF animate e altre grafiche, costruire animazioni personalizzate fotogramma per fotogramma e digitare messaggi di testo con diversi font, che verranno poi "proiettati" sul telaio esterno. Le grafiche possono inoltre muoversi a tempo di musica e sulla base di altri tipi di audio, creando una piattaforma unica, ideale per i DJ.

Gli aggiornamenti futuri consentiranno di ricevere notifiche di stato, come l'indicazione di nuovi messaggi, la data, l'ora e il livello della batteria. Gli ingegneri hanno inoltre posto particolare attenzione nel bilanciare il numero di mini LED per un impatto minimo sulla temperatura della macchina e l'uso della batteria.

Esperienza di gioco immersiva

Lo Zephyrus G14 viene fornito con una scheda grafica GeForce RTX 2060 potenziata da ROG Boost fino a 1298MHz a 65W. La GPU è basata sulla più recente architettura NVIDIA Turing, che utilizza core dedicati per lo shading programmabile, il ray-tracing in tempo reale e l'intelligenza artificiale.

Questa combinazione permette di migliorare l'illuminazione, le ombre e altri effetti in-game e offre anche una serie diversificata di risorse di calcolo per accelerare i carichi di lavoro impegnativi come la creazione di contenuti, la modellazione 3D e l'apprendimento profondo, inoltre, sarà possibile giocare e trasmettere contenuti in streaming simultaneamente.

L'hardware specializzato consente una qualità di streaming superiore con un impatto minimo sulle prestazioni, ed è compatibile con Open Broadcaster Software (OBS), uno strumento molto popolare tra i content creator e gli aspiranti streamer su Twitch.

Refresh rate o HD

Il G14 offre la possibilità di scegliere tra due pannelli premium su misura per le diverse esigenze: un display Full HD più veloce che arriva fino a 120Hz oppure uno con una risoluzione WQHD più alta.

Gli schermi più piccoli dei laptop non sono solitamente disponibili con frequenze di aggiornamento così elevate, ma ROG ha lavorato a stretto contatto con i propri fornitori per creare nuovi display da 14 pollici in grado di tenere testa anche ai più performanti sul mercato. Il display a 120Hz raddoppia la velocità tipica dei laptop garantendo un'azione più fluida e ad alta intensità.

La tecnologia di sincronizzazione adattiva raggiunge un nuovo livello di fluidità coordinando l'erogazione dei frame tra la GPU e il display. Spesso capita che le prestazioni del gioco varino in base alle esigenze del titolo e dello scenario e con la maggior parte dei display, che si aggiornano a un ritmo costante, tendono a crearsi dei problemi quando i nuovi frame non sono pronti al momento giusto.

La tecnologia di sincronizzazione adattiva proporziona la velocità di aggiornamento del display al frame rate corrente della GPU, eliminando così il ritardo visivo che può rovinare l'esperienza di gioco, e anche minimizzando i buffer e i rallentamenti.

Sebbene la tecnologia di sincronizzazione adattiva esista da anni, quella presente nel nuovo G14 guadagna maggiore funzionalità grazie ai nuovi processori AMD Ryzen™ serie 4000. La loro grafica integrata Radeon™ consente alla tecnologia di sincronizzazione adattiva con refresh-rate variabile di funzionare con monitor e altri dispositivi abilitati.

Il supporto della tecnologia di sincronizzazione adattiva si estende al display WQHD, e può essere ancora più efficace con FPS inferiore associato alla risoluzione più alta. I pixel in più sono stati implementati per i creativi che amano visualizzare ogni dettaglio nel loro lavoro, ma possono essere utili anche ai giocatori che preferiscono osservare l'ambiente circostante a un ritmo più lento.

Grazie alle dimensioni ridotte, il pannello WQHD ha una densità di pixel più alta rispetto ai tipici monitor da tavolo 4K. Anche il pannello Full HD corrisponde al PPI di un display Ultra HD da 28 pollici.

Entrambi i display sono PANTONE Validated per garantire che i content creator ottengano la precisione del colore che desiderano. I pannelli IPS hanno ampi angoli di visualizzazione e coprono il 100% della gamma sRGB. Sono avvolti da cornici eccezionalmente sottili, creando un rapporto schermo-corpo dell'85%.

Velocità impareggiabile e prestazioni senza precedenti

Lo Zephyrus G14 utilizza una speciale CPU che emana meno calore, consentendo un livello di prestazioni senza precedenti per uno chassis così compatto.

I chip trattengono fino a 8 core e 16 thread per supportare i carichi di lavoro più impegnativi, e grazie a 32 GB di RAM DDR4-3200 Dual Channel c'è spazio anche per progetti più grandi. Lo storage ultraveloce è fornito da un SSD NVMe con una capacità fino a 1TB, il che significa tempi di caricamento minimi per un'enorme libreria di giochi e applicazioni.

Una struttura termica unica nel suo genere

Il telaio Ultraslim lascia poco spazio per il flusso d'aria e le dimensioni ridotte rendono ancora più difficile un corretto raffreddamento degli interni. Gli ingegneri termici di ROG hanno però sviluppato una funzione esclusiva che regola dinamicamente la potenza disponibile per la CPU in base alle temperature della GPU.

Può apportare modifiche di secondo in secondo per reagire ai picchi di utilizzo della GPU, garantendo prestazioni di utilizzo ottimali.

Nello Zephyrus G14, il raffreddamento autopulente evita che l'accumulo di polvere comprometta le prestazioni a lungo termine, mentre le doppie ventole n-Blade fanno ruotare 81 pale ciascuna per generare un flusso d'aria impressionante all'interno del telaio sottile. Il software ROG Armoury Crate passa senza soluzione di continuità da una modalità operativa all'altra per ottimizzare le prestazioni e l'acustica per il compito.

Le velocità delle ventole sono controllate da un algoritmo intelligente che risponde automaticamente alle variazioni di temperatura.

Tre modalità operative sapientemente sintonizzate consentono agli utenti di adattarsi rapidamente a diversi scenari utilizzando una comoda scorciatoia da tastiera oppure tramite la funzione Scenario Profiles si può passare da una modalità all'altra in base alle preferenze definite dall'utente per specifici giochi e applicazioni.

Se si vuole avviare le ventole alla massima velocità, la modalità Turbo è la migliore per ottenere le massime prestazioni. Se si desidera un migliore equilibrio per il gioco, l'ideale è la modalità Performance mentre quella Silent va oltre nella riduzione dell'acustica per un lavoro più leggero e per l'intrattenimento.

Caricabatterie Type-C per essere sempre al top delle prestazioni

ROG ha creato il primo portatile da gioco alimentato da ingresso DC o USB-C. Grazie al supporto per l'alimentazione USB, lo Zephyrus G14 è in grado di gestire attività di uso quotidiano che non richiedono grossi dispendi di energia solo alimentato da un adattatore Type-C da 65W, molto più piccolo dell'unità da 180W necessaria per sostenere la GPU.

Se la batteria si scarica, la ricarica Type-C permette agli utenti di ricaricarsi in movimento e di lavorare più a lungo ovunque. Mentre lo Zephyrus G14 è collegato per una ricarica completa, l'alimentazione USB offre supporto di ricarica rapida per smartphone e altri dispositivi compatibili.

Innumerevoli opzioni di connettività

La porta Type-C con alimentazione USB è anche in grado di collegare un monitor esterno tramite DisplayPort 1.4. La porta HDMI 2.0b rende facile giocare o guardare film su monitor 4K e TV. Vi sono diverse soluzioni di connettività per i dispositivi esterni attraverso una porta secondaria Type-C USB, più due porte di tipo A per l'equipaggiamento aggiuntivo. Non sono quindi necessari adattatori dongle.

Lo Zephyrus G14 amplifica la rete wireless con connettività Intel Wi-Fi 6 (Gig+), nota anche come 802.11ax. Se abbinato a un router compatibile, il Wi-Fi 6 (Gig+) aumenta la larghezza di banda con un picco fino a 2,4 Gbps e migliora l'efficienza per gli spazi affollati. Inoltre riduce la latenza, il che significa meno ritardi per attività sensibili come il gioco online, ed espande la capacità di upstream che fornisce una maggiore larghezza di banda per lo streaming live.

I miglioramenti della tastiera vanno anche oltre la tecnologia ErgoLift. Il G14 è il primo portatile ROG a integrare il login delle impronte digitali nel pulsante di accensione. Una singola pressione accende la macchina e memorizza brevemente l'impronta digitale di un utente, salvandola per l'autenticazione quando Windows è pronto per il login. Sulle macchine utilizzate da più utenti, il sistema operativo rileva automaticamente l'account giusto.

Nonostante le dimensioni ridotte del telaio, la tastiera prende spunto dai più grandi portatili da gaming Zephyrus. I tasti con tecnologia ROG Overstroke si azionano in anticipo nella corsa per un input più rapido e reattivo, mentre il supporto N-key assicura che ogni pressione si registri, anche quando si inseriscono più tasti contemporaneamente.

I tasti spaziati simulano il layout del desktop per consentire agli utenti di disattivare i comandi in modo più intuitivo e di accedere a elementi essenziali come il volume e l'esclusione del microfono istantaneamente tramite tasti di scelta rapida dedicati.

Audio ancora più realistico grazie a Dolby Atmos

Un salto in avanti rispetto al suono surround, Dolby Atmos porta l'audio a un livello superiore con suoni più nitidi e una maggiore profondità di bassi, e può anche fornire un vantaggio competitivo per i giocatori.

Nello Zephyrus G14, Dolby Atmos migliora l'immersione spaziale offrendo un'esperienza audio rivoluzionaria con un suono che si muove tutto intorno agli utenti in uno spazio tridimensionale, sia che si ascolti in cuffia sia con altoparlanti integrati.

Il Dolby Atmos crea anche un realismo mozzafiato con un suono ottimizzato per un maggiore dettaglio e un volume massimo senza distorsioni dagli altoparlanti integrati del G14. Due tweeter posizionati sopra la tastiera emettono suoni ad alta frequenza indirizzati verso l'utente, mentre due woofer sotto di essi offrono bassi profondi amplificati dal design ErgoLift.

Questa configurazione a quattro altoparlanti offre un audio perfettamente bilanciato. Con questa tecnologia, gli utenti possono alzare il volume di film, musica e giochi senza perdere chiarezza o dettagli.

Un modello d'eccezione, firmato Alan Walker

Inoltre, ASUS ha sviluppato una collaborazione di ampio respiro con l'acclamato DJ e produttore musicale Alan Walker. Walker, infatti, incarna perfettamente le mille sfaccettatura di cui si compone la comunità gaming di oggi.

A coronare tale partnership, uno speciale modello di ROG Zephyrus G14 è stato creato sulla base dei consigli del musicista, che ricercava una macchina perfetta non solo per il suo lavoro, ma anche adatta a sostenere i suoi hobby di gamer e content creator.

Per l'esclusivo Zephyrus G14 di Alan Walker, i progettisti ROG si sono ispirati al suo stile musicale e alla sua firma per creare una nuova skin caratterizzata da un elegante telaio bianco, elementi di testo personalizzati e una tastiera completamente su misura.

Il G14 di Walker include anche un effetto di illuminazione personalizzato per il display a LED AniMe Matrix, che combina il testo scorrevole con elementi artistici animati ad evocare la sua musica e la sua estetica. Questo display visivo unico nel suo genere sarà disponibile per tutti i dispositivi Zephyrus G14 nel corso di quest'anno.

Il DJ sarà inoltre coinvolto in una partnership di più ampia portata con ROG, volta a creare contenuti di gaming, high-tech e altre esperienze che contribuiranno ad elevare e portare il gioco ad un pubblico più ampio. Tutte le novità di questa esclusiva collaborazione saranno svelate nel corso dell'anno.

PREZZI E DISPONIBILITÀ

ROG Zephyrus G14 è da oggi disponibile nelle colorazioni Moonlight White e Eclipse Grey presso i principali rivenditori di elettronica, l'eshop ASUS e i Gold Store ASUS, al prezzo consigliato al pubblico di 1699 €. (a partire da, IVA inclusa - modello senza led).